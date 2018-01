"Je kunt 5.000 euro verdienen in een week, maar ook 1.000 euro verliezen"

"Tennis is een dure sport. Ik heb wel sponsors die voor rackets, snaren en kleding zorgen. Qua materiaal heb ik niet te klagen. Het is vooral het vele reizen dat veel geld kost. Ik ben 30 à 40 weken per jaar in het buitenland", vertelt Yannick Mertens.

"Op kleinere toernooien moet je ook vaak je eigen vervoer, eten en hotels betalen. Als je er dan in de eerste ronde uitgaat, kan het zijn dat je 500 à 1.000 euro kwijt bent zonder dat je iets verdiend hebt. Je financiën hangen af van je resultaten. Speel je beter, dan verdien je meer."

"Vanaf de kwartfinales of de halve finales kun je er iets aan overhouden. Als je echt goed speelt en wint, kun je soms wel zo'n 5.000 euro per week winnen. Maar in een slechte week kun je ook makkelijk 1.000 euro verliezen. Momenteel kan ik leven van het tennis, maar ik hoef zeker geen zotte dingen te doen."