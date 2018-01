Maes over nieuw tennisseizoen: "Goffin kan grandslamtoernooi winnen, Mertens kan nóg beter"

"De perceptie zal in 2018 wel anders zijn. Als ze dezelfde resultaten haalt, zal haar ranking stagneren. Dus ze moet nóg beter doen om te kunnen stijgen."

"Ik verwacht er toch wel wat van, want ze heeft in het tussenseizoen 6 weken keihard getraind aan de dingen waar ze in 2017 nog in tekortschoot."

"Ze is ook altijd heel nuchter gebleven. Wat dat betreft herken ik daar veel van Kim Clijsters in. Kim is altijd Kim uit Bree gebleven. Elise zal altijd Elise uit Hamont-Achel blijven. Dat zorgt ervoor dat ze hard kan blijven werken zonder naast haar schoenen te lopen."

"Maar we mogen haar niet met Clijsters of Henin vergelijken, want ze heeft minder natuurlijk talent. Maar ze is zo kritisch en veeleisend dat we haar altijd moeten afremmen."

"Haar grootste uitdaging is dat ze zich af en toe een schouderklopje moet geven. Ze wil anders altijd maar meer. De grootste tegenstander van Elise Mertens kan dan wel eens Elise Mertens worden."