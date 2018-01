Serena Williams haakt af voor Australian Open: "Wil meer dan gewoon meedoen"

Williams speelde afgelopen weekend een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Na een nederlaag tegen Jelena Ostapenko, de winnares van Roland Garros in 2017, liet Serena al verstaan te twijfelen of ze naar Australië zou afreizen.

Vrijdag hakte ze de knoop definitief door. "Na Abu Dhabi besefte ik dat ik nog niet helemaal ben waar ik had willen zijn, hoewel ik er niet veraf zit. Mijn coach en team hebben me altijd gezegd enkel naar Australië te gaan als ik "all the way" kon gaan."

"Ik kan zeker in competitie treden, maar ik wil niet gewoon meedoen. Ik wil veel meer dan dat. Daarvoor heb ik nog een beetje tijd nodig. Hoewel het een teleurstelling is zal ik dit jaar dus niet deelnemen aan de Australian Open."

Serena Williams was al zwanger toen ze vorig jaar won in Australië.