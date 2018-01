Darcis: "Ik hoop dat ik eind mei opnieuw mag tennissen"

"Ik heb gisteren de kalender gezien van Roland Garros. Dat begint op 27 mei. Voor mij komt dat wellicht te vroeg. Ik wil 100 procent zijn voor Wimbledon. Maar moest het lukken om deel te nemen aan Roland Garros, dan zal ik dat ook gewoon doen."

"De vraag was vooral: Blijf ik spelen met pijn en ben ik binnen enkele weken terug out? Of rust ik goed uit voor de komende 5 tot 6 maanden en speel ik nog enkele jaren tennis? Dan was de beslissing snel genomen. Ik heb zin om te vechten en te trainen. Ik hou nog altijd van tennis. Ik wil mijn passie nog enkele jaren kunnen beoefenen. "

"Het was wel een kleine klap, ik had ook mij ook voorbereid in Abu Dhabi. Maar ik relativeer het allemaal. Het is niet dramatisch, het is het leven. Ik had er voor de Daviscup alles aan gedaan om fit te zijn, jammer genoeg speel ik niet al te best. Fysiek gezien was ik wel 100 procent. Maar het is makkelijk praten na de resultaten."