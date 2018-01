Murray laat verstek gaan in Brisbane met heupblessure

Andy Murray kwam in juli vorig jaar voor het laatst in actie in de kwartfinales van Wimbledon. Sindsdien lag de voormalige nummer 1 van de wereld in de lappenmand met een heupblessure. "Mijn heup voelt nu veel beter dan in Wimbledon", zei hij eerder deze week nog.

"Het belangrijkste is wel om weer matchen te spelen, te wennen aan de intensiteit en te herstellen na een wedstrijd. Ik hoop dat het goed zal gaan, maar dat weet je nooit."

Maar zover lijkt het dus voorlopig nog niet te komen voor Murray. De Brit was vrij in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Brisbane en zou het in de 1/8e finales opnemen tegen de Amerikaan Ryan Harrison. Dinsdag heeft de organisatie laten weten dat Murray zich terugtrekt uit het toernooi omdat hij nog te veel last heeft van zijn rechterheup.

"Ik was naar hier gekomen met de intentie om mijn jaar op een goeie manier in te zetten, maar jammer genoeg heb ik samen met mijn entourage moeten vaststellen dat ik nog niet klaar ben om mee te strijden op het hoogste niveau", laat Murray weten.