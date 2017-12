VRT Australië klopt Canada in Hopman Cup 13:48 ◀

Australië verslaat Canada (2-1) In de groep van België heeft Australië Canada verslagen met 2-1. Daria Gavrilova versloeg Eugenie Bouchard in 2 sets, Thanasi Kokkinakis was in 3 sets te sterk voor Vasek Pospisil. In het dubbelspel trok Canada het laken naar zich toe. 10:26 ◀

Zondag 31 december 10:25 ◀

VS - Rusland: 2-1 In het eerste duel hebben de Verenigde Staten Rusland verslagen met 2-1. Coco Vandeweghe en Jack Sock wonnen allebei hun enkelspel, in het overbodige dubbelspel pakten Pavljoetsjenkova en Chatsjanov een puntje. 10:15 ◀

Goffin en Mertens België treedt voor het eerst sinds 2011 opnieuw aan in de Hopman Cup, het officieuze wereldkampioenschap voor gemengde landenteams in het tennis. Voor ons land nemen David Goffin en Elise Mertens deel. Volg hun prestaties op deze pagina. 10:09 ◀

Zwitserland - Japan: 3-0 Zwitserland had geen enkele moeite met Japan. Roger Federer haalde het in 2 sets van Yuichi Sugita, Belinda Bencic zette ook in 2 sets Naomi Osaka opzij. In het dubbelspel had het Zwitserse duo wel 3 sets nodig voor de overwinning. 18:12 ◀

In de Hopman Cup bestaat elke confrontatie uit 2 enkelspelen en 1 gemengd dubbelspel. België is ingedeeld in een groep met Australië, Duitsland en Canada. De finale wordt volgende week zaterdag gespeeld, daarin nemen de 2 groepswinnaars het tegen elkaar op. 10:10 ◀