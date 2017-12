Serena Williams kan haar eerste wedstrijd als mama niet winnen

Serena Williams beviel op 1 september van een dochtertje Alexis Olympia. De Amerikaanse kwam niet meer in actie sinds ze in januari op de Australian Open een 23e grandslamzege pakte. Intussen stapte ze ook in het huwelijksbootje.

Maar zaterdag speelde Williams dus haar eerste wedstrijd als mama. In een exhibitietoernooi in Abu Dhabi nam ze het op tegen Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko (WTA-7). De Letse trok aan het langste eind met 6-2, 3-6 en 10/5.

Williams bereidt zich net als de rest van het profcircuit voor op de Australian Open, die op 15 januari van start gaan. Ze kan in Melbourne haar 24e grandslamzege pakken, maar de primeur van als mama een grandslam te winnen, zit er niet meer in. Margaret Courts won haar laatste 3 grandslams nadat ze van haar eerste zoon bevallen was en ook Kim Clijsters won na de geboorte van dochter Jada nog 3 grandslams.