Djokovic moet rentree uitstellen door aanhoudende elleboogklachten: "Ongelofelijk ontgoocheld"

De Serviër zette toen meteen een punt achter het seizoen en zou normaal vandaag z'n rentree maken op het exhibitietoernooi van Abu Dhabi. Maar ook een half jaar later blijft z'n elleboog roet in het eten gooien.

"Jammer genoeg voelde ik de voorbije dagen pijn in de elleboog. Na verschillende tests heeft mijn medisch team me aangeraden geen risico's te nemen en onmiddellijk voort te doen met de behandelingen", laat Djokovic weten op zijn website.



"Ik ben heel triest, want ik verlangde ernaar om opnieuw officiële wedstrijden te spelen. Ik heb genoten van de trainingen en alles wat ik gedaan heb om klaar te geraken voor de start van het seizoen, en dus ook voor het toernooi in Abu Dhabi. Ik houd ervan om daar te spelen."



"Nu moet ik deze situatie aanvaarden en de resultaten van de behandelingen afwachten, zodat ik opnieuw kan tennissen en in mijn ritme kan geraken. Dit kan een invloed hebben op het seizoensbegin en mijn toernooiplanning. Een beslissing daarover volgt in de komende dagen."