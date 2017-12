Murray voor comeback: "Wil weer tennissen en me goed in mijn vel voelen"

Hoe succesvol 2016 was, zo mager was 2017 voor Andy Murray. De voormalige nummer één haalde nooit zijn beste niveau en moest door een heupblessure net voor de US Open vervroegd een punt achter zijn seizoen zetten.

"Maar nu begint het beter te lopen", zegt Murray aan Sky Sports. "Tijdens mijn mijn revalidatie zag ik hoe graag ik tennis. Mijn doel is dus niet om elke match te winnen of grote toernooien op mijn naam te schrijven, maar gewoon tennissen en me goed in mijn vel voelen."

"Als ik daarin slaag, kan ik weer ambities uitspreken. Om bijvoorbeeld de Australian Open te winnen moet ik fysiek eerst beter worden."

Naast Murray maakt ook Novak Djokovic dezer dagen zijn comeback. Ook hij lag maanden in de lappenmand met blessureleed.