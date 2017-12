Djokovic maakt na 169 dagen comeback: "Sta te popelen van ongeduld"

Met 12 grandslamtoernooien op zijn erelijst is Novak Djokovic een van de succesvolste tennissers aller tijden. Maar het voorbije seizoen is de voormalige nummer één volledig van het voortoneel verdwenen.

Zijn laatste wedstrijd speelde Djokovic op Wimbledon, waar hij in de kwartfinales opgaf met een elleboogblessure. De Serviër zette toen vervroegd een punt achter zijn seizoen.

"Het laatste anderhalf jaar was een emotionele rollercoaster voor mij. Ik had nog nooit zo'n zware blessure", zegt Djokovic, die ondertussen is weggezakt naar de 12e plaats op de ATP-ranking. "Ik had ook nog nooit een grandslamtoernooi gemist, maar ik had door die blessure geen andere keuze."