Elise Mertens: "2017 is het jaar waar ik van gedroomd heb"

Elise Mertens stond dit jaar 3 keer in een halve finale, speelde twee finales en won het toernooi van Hobart. "2017 is het jaar waar ik van gedroomd heb", vat ze haar seizoen samen bij Sporza.

"Qua resultaat, maar ook qua niveau. In 2016 waren er meer ups en downs, dit jaar was mijn niveau stabiel en heb ik kunnen laten zien wat ik in petto had."

"Mijn mooiste moment? De toernooizege in Hobart, waar ik me heel goed voelde. En dan was er Roland Garros, waar ik in de derde ronde tegen Venus Williams speelde."

"Dat moment zal me altijd bijblijven. Ze gaat al zo lang mee en blijft een idool voor veel mensen. Op dat moment van het seizoen was ze mijn sterkste tegenstandster."