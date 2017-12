Nadal is nog niet verlost van kniepijn en past voor exhibitietoernooi Abu Dhabi

Zijn knie baart Rafael Nadal al een tijdje zorgen. Zo moest hij vorige maand op de Masters de strijd al staken na 1 wedstrijd. Die problemen zijn nog niet van de baan en dus laat de 31-jarige Spanjaard nu verstek gaan voor het demonstratietoernooi van Abu Dhabi, dat donderdag begint.

De nummer 1 van de wereld wordt vervangen door zijn landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP-20). Ook Milos Raonic (ATP-24) en Stanislas Wawrinka (ATP-9) passen voor het toernooi in Abu Dhabi. Hun vervangers zijn Andrej Roeblev (ATP-39) en Kevin Anderson (ATP-14).

Vorig jaar kroonde Nadal zich nog tot winnaar in Abu Dhabi. In de finale klopte hij toen David Goffin. In totaal won hij er al 4 keer.