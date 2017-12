Marion Bartoli plant comeback in tennis: "Ik kijk uit naar Wimbledon"

Marion Bartoli zal terug op het tennis te bewonderen zijn. Marion Bartoli zal terug op het tennis te bewonderen zijn.

Ruim 4 jaar nadat ze haar tennisracket aan de haak gehangen had, wil Marion Bartoli (33) terugkeren in het tenniscircuit. "In de Miami Open (maart) wil ik mijn comeback maken", zegt de Française in een filmpje op Instagram.