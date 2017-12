Michael Joyce volgt Fissette op als coach van Johanna Konta

De 26-jarige Johanna Konta begon sterk aan het seizoen. Ze won de toernooien van Sydney en Miami, bereikte de kwartfinale van de Australian Open en op Wimbledon haalde ze zelfs de halve finale. In juli bereikte ze de 4e plaats op de WTA-ranking.

Daarna ging het minder goed met het vormpeil van Konta en zakte ze naar een 9e plaats, waardoor ze nipt naast een ticket voor de Masters greep. Ze besloot om niet verder te gaan met Fissette, ex-coach van onder anderen Kim Clijsters, huidig nummer 1 Simona Halep en Victoria Azarenka. De 37-jarige Belg is sinds november de coach van Angelique Kerber (WTA-21).

Zijn opvolger is Michael Joyce. De Amerikaan was tussen juli 2004 en januari 2011 de coach van Maria Sjarapova. Onder zijn leiding won Sjarapova de US Open in 2006 en de Australian Open in 2008. Ze schopte het ook tot nummer 1 van de wereld.