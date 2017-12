Belgische toekomst in het rolstoeltennis verzekerd: ontmoet Jef Vandorpe

Jef Vandorpe is amper 16 jaar en is klaar voor het grote werk. Toen hij 8 jaar was kreeg hij te horen dat hij de ziekte van Perthes heeft. "Dat houdt in dat de bloeddoorstroming naar mijn heup stopte. Met als gevolg dat mijn heupkop afbrokkelde. Ik mocht een jaar mijn been niet belasten. Het zal zich ook nooit volledig herstellen", legt Vandorpe uit.

"Mijn ouders wilden dat ik actief bezig bleef. Zo kwamen we na een tijdje uit bij rolstoeltennis." Vandorpe staat momenteel 25e op de wereldranglijst bij de mannen. Bij de beloften staat hij op een knappe 2e plaats. Vandorpe blijft zeer ambitieus: "Mijn doel is om mij te kwalificeren voor de Paralympische Spelen van 2020 in Tokio."

Vandorpe won dit jaar een bronze medaille op de World Team Cup, het equivalent van de Daviscup. Dit deed hij samen met Joachim Gérard en Gert Vos. "Dat is zeker mijn mooiste overwinning", zegt hij.