Vinci stopt in mei met tennissen: "Mijn laatste match wordt een feest"

In een videoboodschap op Twitter heeft Roberta Vinci vandaag haar nakend tennispensioen aangekondigd. In mei zal ze op het WTA-toernooi van Rome afscheid nemen van de sport. Ze nodigt al haar fans uit om haar nog een laatste keer aan te moedigen in haar geboorteland: "Mijn laatste match wordt een absoluut feest en jullie zijn allemaal uitgenodigd."

De Italiaanse won in haar carrière 10 WTA-titels in het enkelspel, maar boekte haar grootste successen in het dubbelspel. Aan de zijde van haar landgenote Sara Errani won ze alle grandslamtoernooien en stond even op de eerste plaats van de wereldranglijst.

Roberta Vinci staat momenteel op de 117e plaats van de wereldranglijst in het enkelspel.