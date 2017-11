Goffin krijgt Nationale Trofee Sportverdienste: "Voor Van Avermaet en Wauters"

"Het lag dicht bij elkaar met Greg Van Avermaet en Ann Wauters", legde jurylid Eddy Merckx uit. "Van Avermaet zit nog niet op het einde van zijn carrière en zal nog mogelijkheden hebben. Het magnifieke seizoen van Goffin én de mondiale weerklank van de Daviscup hebben het gehaald."

Ook Dominique Monami, ex-toptennisster en Fed Cup-kapitein, bracht haar jurystem uit. "Kiezen was erg moeilijk. Het is nooit simpel om tennis en wielrennen te vergelijken", verwees ze naar Van Avermaet, die als winnaar in Roubaix, de Omloop, de E3 en Gent-Wevelgem bovendien het jaar als nummer 1 afsloot.

"Na een fantastisch seizoenseinde is Goffin een volwaardig lid van de top 10, een primeur voor een Belg. Bovendien is hij een echte persoonlijkheid. Hij blijft bescheiden en is een ambassadeur van ons land geworden op internationaal vlak."