Tennis Vlaanderen over Van Herck: "Bereid om na te gaan wat we nog kunnen doen"

"We hebben de laatste jaren elke vraag tot uitbreiding of bijsturing van de staf positief onthaald. Ook nu zijn vlak voor de ontmoeting alle wensen van de Daviscup-ploeg kenbaar gemaakt. We hebben die allemaal ingewilligd binnen onze financiële mogelijkheden", zegt Dirk De Maeseneer, voorzitter van de Vlaamse tennisfederatie, aan Sporza.

"Dat maakt duidelijk dat we willen bijdragen aan het succes van het Daviscup-team. Op 6 december volgt een debriefing. Johan zal ons dan ook input moeten geven over wat hij juist bedoelt."

"Het kan zijn dat er nog nood is aan bijkomende specialisatie. Dan zijn we zeker bereid om dat te bekijken. We doen al zeer veel voor de lange termijn, maar we zijn bereid om na te gaan wat we nog meer kunnen doen."

"We professionaliseren graag, maar wij zijn natuurlijk geen grandslamland. Onze financiële middelen zijn niet die van de Fransen. Dat moeten we eerlijk durven te zeggen en dus moeten we aanvaarden dat we op beperkingen stuiten."