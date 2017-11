Yanina Wickmayer probeerde de voorbije weken in Azië nog wat punten te sprokkelen voor de wereldranglijst in de hoop zo wat meer op te schuiven richting de top 100.

Een sterke prestatie in Mumbai lag in het verschiet toen ze na winst in de eerste set uitzicht had op de halve finales. Maar de Oezbeekse Sjaripova, de nummer 186 van de wereld, trok in een slopende tweede set aan het langste eind en trok de lijn door in de derde set: 3-6, 6-4, 6-2.