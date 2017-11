Federer krijgt eredoctoraat van Universiteit van Bazel: "Een hele eer"

"Dit is een hele grote eer", zei tennislegende Roger Federer na het ontvangen van zijn eredoctoraat. De 36-jarige Zwitser kon de uitreiking niet bijwonen, maar reageerde in een videoboodschap. "Toen ik als kleine jongen begon te tennissen, was het niet mijn doel om ooit een eredoctoraat te ontvangen. Maar nu heb ik het en ben ik er erg gelukkig mee."

Het eredoctoraat gaat uit van de medische faculteit van de Bazelse universiteit. De beloning komt er door zijn rol als ambassadeur van de stad en zijn land, net als zijn voorbeeldfunctie die hij vervult als topsporter.

"Als atleet stimuleert hij mensen over de hele wereld om te bewegen. Zo draagt hij bij aan de globale gezondheid", vertelt de universiteit. Ook zijn inzet voor kinderen in Afrika, via zijn stichting, werd aangehaald.

Met zijn zeges op de Australian Open en Wimbledon dit seizoen bracht hij zijn grandslamzeges op 19, een absoluut record. Vorige week in Londen kon hij een 6e Masters-titel veroveren, maar David Goffin versloeg de Zwitser in de halve finale.