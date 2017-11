Wickmayer stoot door naar 2e ronde in Mumbai

Wickmayer, het 3e reekshoofd, ontmoet in de kwartfinales de Russische Valentyna Ivatsjnenko (WTA-199). Zij klopte in haar eerste ronde de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA-175) in 2 sets (6-3 en 6-3).

Wickmayer, de enige Belgische op de hoofdtabel in Mumbai, komt ook in actie in het dubbelspel in India. Samen met de Nederlanse Eva Waccano treft ze dinsdag de Zweeds-Australische tandem Cornelia Emily Lister/Arina Rodionova.