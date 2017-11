Goffin krijgt bijna 1 miljoen euro mee naar huis

Voor zijn deelname aan de Masters kreeg David Goffin 191.000 dollar of 162.837 euro. Zijn zeges in de groepsfase (tegen Nadal en Thiem) leverden hem nog eens 162.837 euro per stuk op. Zijn stunt in de halve finales tegen Federer was goed voor 585.000 dollar of 498.743 euro. Het leverde Goffin in totaal 987.254 euro op.

Grigor Dimitrov gaat met de jackpot naar huis. Hij won de Masters zonder een match te verliezen. De 26-jarige Bulgaar kreeg een cheque van 2.549.000 dollar of 2.173.153 euro mee naar huis.