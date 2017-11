Goffin: "Ik ben deze week een betere speler geworden"

Een break in de derde set luidde de ondergang van David Goffin in. "Ik was in de derde set een beetje vermoeid. Dimitrov sloeg toe in misschien wel het enige spelletje waarin ik niet goed serveerde."

"Daar maakte Dimitrov gretig gebruik van. Hij greep zijn kansen en ik had geen mogelijkheid meer om nog iets terug te doen. Dimitrov speelde solide."

"Ik ben trots op wat ik bereikt heb, ook al is er na deze verloren finale natuurlijk wat ontgoocheling. Maar ik heb mezelf niets te verwijten. Ik wou agressief spelen en echt in de match zitten."

"Ik wou Dimitrov tonen dat het een andere wedstrijd zou worden dan in de groepsfase en dat hij zou moeten vechten om me te kloppen. Dat is me gelukt."