Dewulf: "Finaleplaats op de Masters, dat is echt Clijstersiaans"

Ondanks 2 mindere groepsmatchen tegen Dimitrov en Thiem staat David Goffin toch in finale van de Masters na een knappe zege tegen Roger Federer. "Ik denk dat niemand uit de tenniswereld hier rekening mee had gehouden", zegt analist Filip Dewulf. "Roger Federer was de grote favoriet om hier de titel te pakken."

"Hij speelt een weergaloos seizoen en heeft de Masters al 6 keer gewonnen. Bovendien is het een snelle ondergrond in Londen. Dan verwacht je dat Federer all the way gaat en dat is niet zo gebleken. David heeft een geweldige wedstrijd gespeeld, vooral na die eerste set."

"Hij is met een nieuwe ingesteldheid op de baan gekomen en heeft Federer niet laten begaan. Gewoon blijven werken, blijven vechten en hopen dat er een korreltje zand in de machine van Federer raakt. Dat is zo gebleken."

"Goffin is enorm sterk beginnen te retourneren, veel meer ballen in de baan beginnen te spelen en heeft agressief getennist. Hij heeft het initiatief naar zich toe getrokken. Federer heeft zich daarin verslikt, de timing is een beetje zoek geraakt. David is sereen gebleven tot het einde. Je moet het uiteindelijk nog afmaken voor 17.000 Federer-fans. David heeft dat ongelofelijk sterk gedaan."