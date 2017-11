Goffin: "Heel speciaal om mijn idool te kloppen"

Welk gevoel had je toen je bij een 5-4-stand in de derde set mocht serveren voor de zege, wou Inge Van Meensel als eerste weten van Goffin.

"Ik was natuurlijk heel nerveus en blij dat ik het met een ace kon afmaken. Als er veel slagen over en weer volgen wordt het alleen maar moeilijker. Ik ben blij over de manier waarop het gelopen is. Daarna volgde veel emoties. Ik klopte voor het eerst Federer, mijn idool als kind. Dat is heel speciaal."

"Na de wedstrijd heeft hij me gefeliciteerd. Hij was blij voor mij. Daarna wenste hij me geluk voor de finale en voor de finale van de DavisCup. Hij toonde zich een echte gentleman zoals gewoonlijk."

Eerder deze week klopte Goffin ook al Nadal. Welke zege was de mooiste? "De twee zijn verschillend. Tegen Nadal won ik mijn eerste match op de Masters. Dat was heel moeilijk. Maar Roger blijft Roger. Het was altijd moeilijk voor mij om oplossingen te vinden om hem te kloppen. Om ze beiden in dezelfde week te kloppen is ongelooflijk."

"Een favoriete tegenstander in de finale heb ik niet. Dimitrov was een moeilijke match in de groepsfase, maar het wordt een andere wedstrijd. Tactisch heb ik wat bijgestuurd. Maar ook tegen Sock zal er veel spanning zijn. Een finale is een finale. Het wordt mijn vijfde finale van het seizoen en ik hoop dat ik er iets moois van kan maken."