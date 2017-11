Ongeloof en lof voor Goffin: "Grote meneer klopt de allergrootste"

@David__Goffin legend!! Qualified for the final of the masters! Making belgian history 🇧🇪🇧🇪 — Arthur Van Doren (@ArthurVDoren) November 18, 2017

"The diminutive Belgian continues to punch firmly about his weight". Ca, c'est dit. Et c'est fait ! https://t.co/fWxcqEGHuQ — Philippe Vande Weyer (@philippevw) November 18, 2017

B.R.I.L.L.I.A.N.T! @David__Goffin beats @rogerfederer 2-6, 6-3, 6-4 and is into his first final @ ATP Finals. Unbelievable performance. Plays Grigor Dimitrov or Jack Sock tomorrow for the biggest title in his career. Unreal. — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) November 18, 2017

.@David__Goffin overtuigt nu ook zijn critici met overtuigende overwinning tegen topfavoriet @rogerfederer en zo toch stukje Belgische tennisgeschiedenis in Londen. #ATPWorldTourFinals — dirk gerlo (@gerlod) November 18, 2017

Il va bientôt falloir ajouter le rouge et le noir sur la petite balle jaune 😃👏🏾👌🏾🇧🇪🎾 #masters #CoupeDavis #DavidGoffin — Christian Kabasele (@chriskabasele27) November 18, 2017

Whaaat?! Unreal @David__Goffin just a perfect match!! Let’s go tomorrow 🎾💪🏆 — Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) November 18, 2017

En dan de nederigheid zelve blijven. Grote mijnheer. #Goffin — Bart Schols (@bartschols) November 18, 2017

He's done it!



David Goffin beats Roger Federer to make it through to the final of the #ATPFinals.



He wins 2-6, 6-3, 6-4.



What a performance. 👏👏https://t.co/GdtjZTsiVG pic.twitter.com/n0TMCk6489 — BBC Sport (@BBCSport) November 18, 2017

Goffin naar de finale van masters na winst tegen grandmaster… https://t.co/6JBHnTAxSg — Manu Leroy (@Manuleroy) November 18, 2017

Grand @David__Goffin quel exploit. Quelle fierté d’avoir un joueur belge à un tel niveau. Bravo @David__Goffin 🇧🇪 🙌 — Niels Marnegrave (@Nielsmarnegrave) November 18, 2017

Sportman van het jaar, dames en heren. Nadal en Federer uitgeschakeld. Klasse @David__Goffin.https://t.co/Wd8y2rEmnV — Sportifun (@Sportifun) November 18, 2017

Die David Goffin wordt nu toch wel sportman van het jaar. Waaaaaaw, petje af! #goffin #masters #tennis #federer — Hilde Van Malderen (@HildeVMalderen) November 18, 2017

Goffin naar de finale van masters na winst tegen grandmaster… https://t.co/6JBHnTAxSg — Manu Leroy (@Manuleroy) November 18, 2017

Even pieken op het einde vh seizoen zegt @David__Goffin 🙌🏻 #ATPFinals — Pieter Wittstock (@pieterwittstock) November 18, 2017