Fissette is nieuwe coach van Kerber: "Het plaatje klopt"

"Ik ken Angelique al jaren", vertelt Wim Fissette aan Sporza over zijn nieuwe poulain. "Ik heb haar als coach van de tegenstanders veel moeten analyseren. Ik ben me bewust van haar kwaliteiten en van de zaken die we kunnen verbeteren."

"We kijken met veel ambitie uit naar 2018. Angelique is zeer ambitieus. Ze heeft een fantastisch 2017 gekend, maar dit jaar was heel moeilijk. Ze wil er in 2018 weer een topjaar van maken en ik probeer haar daarbij te helpen."

"Ze zal zich focussen op de grandslamtoernooien. Ze wordt 30 jaar in januari. Ze heeft nog enkele jaren te gaan, maar ook niet meer zoveel jaren. Ze mikt dus op de allergrootste toernooien."