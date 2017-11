Onderzoek naar inbreker die Kvitova met mes stak zit op dood spoor

De Tsjechische politie weet na 11 maanden nog steeds niet wie de aanvaller is voor de mesaanval op Petra Kvitova. "We hebben honderden tips binnengekregen, maar die hebben niet tot een doorbraak naar de dader geleid", luidde de boodschap van de politiewoordvoerder tijdens een persconferentie in Olomouoc.

De 27-jarige Kvitova, die op het moment van de aanval nummer 11 in de wereld was, moest meerdere operaties ondergaan.

Na een maandenlange revalidatie maakte de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011 en 2014) in mei haar comeback tijdens Roland Garros. Momenteel staat ze op plaats 29.