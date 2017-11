Goffin maakte (zonder het te weten) een einde aan de carrière van Stepanek

Stepanek was de laatste jaren meer in de ziekenboeg te vinden dan op het terrein. Zijn laatste match dateerde dan ook al van januari. David Goffin schakelde hem uit in de 2e ronde op de Australian Open.

Stepanek stond vooral bekend om zijn spectaculaire, flegmatieke speelstijl en zijn vreugdedansje na een zege, The Worm (foto). Hij won 5 titels in het enkelspel, bereikte ooit de 8e plaats, maar raakte op een grandslamtoernooi nooit verder dan de kwartfinales.

In het dubbelspel kon Stepanek wel winnen op de grote toernooien, op de Australian Open (2012) en US Open (2013) aan de zijde van Leander Paes.

Daarnaast was Stepanek een vaste klant in de boekjes, met zijn relaties met speelsters als Martina Hingis, Nicole Vaidisova en Petra Kvitova.