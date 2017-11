Gerlo: "Goffin is veel rijper en zelfbewuster geworden"

Dit is de mooiste overwinning in de carrière van Goffin. Hij had al knappe zeges geboekt tegen Berdych, Tsonga, Raonic, Wawrinka en Djokovic, maar dit is het allerhoogste. In een absoluut toptoernooi voor dik 15.000 toeschouwers met heel veel druk op de schouders...

Goffin heeft met lef gespeeld, voluit voor de aanval gekozen. Ik moest terugdenken aan het lef dat hij enkele weken geleden in de Daviscup toonde tegen Kyrgios. Twee jaar geleden zou Goffin dit nog uit handen gegeven hebben. Nu maakt een veel rijpere en zelfbewustere Goffin het wél af.

Goffin is fysiek en mentaal wel diep moeten gaan, in dik 2,5 uur toptennis. Maar onze landgenoot wordt goed begeleid in Londen. Zo is er een kinesist van de Belgische Daviscup-ploeg mee. Vandaag doet hij het rustig aan en onderhoudt hij zijn balgevoel.

Woensdag wacht dan Dimitrov, vrijdag Thiem en dan mogelijk zaterdag een halve finale. Dat is veel, heel veel, maar de adrenaline van een topevenement duwt de vermoeidheid wat weg en die overwinning tegen Nadal zal hem een grote boost gegeven hebben. In zijn hoofd weet Goffin nu dat hij de absolute toppers kan verslaan. Dat is een groeiproces en daar heeft hij nu een grote stap in gezet.