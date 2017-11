Nadal verlaat de Masters met een knieblessure

Rafael Nadal gaf de zege aan David Goffin niet zomaar cadeau. "Ik heb heel hard gevochten, omdat ik wist dat dit mijn laatste match van het seizoen zou zijn. Ik was niet klaar om te spelen", reageerde Nadal na zijn nederlaag.

Nadal kampte op het einde van de wedstrijd zichtbaar met fysieke ongemakken. Twee weken geleden moest hij ook al opgeven in Parijs met blessureleed.

"Ik wou het proberen op dit toernooi, want ik heb deze Masters al te vaak moeten missen in mijn carrière", gaf Nadal nog mee. De organisatie heeft nog niets bekendgemaakt over de vervanger van de nummer één van de wereld.