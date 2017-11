Azarenka mist finale van de Fed Cup door voogdijkwestie: "Mijn hart breekt"

Azarenka zal niet te zien zijn in Wit-Rusland. Azarenka zal niet te zien zijn in Wit-Rusland.

De Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA-208) zal komend weekend de eer van haar land niet kunnen verdedigen in de finale van de Fed Cup. De voormalige nummer 1 van de wereld is in de VS verwikkeld geraakt in een vechtscheiding met haar ex-man.