Coppejans (ATP-284): "Ik ben lang blijven steken in een negatieve spiraal"

Door zijn lage ranking speelt Coppejans voorlopig geen ATP-toernooien en Challengers meer. "Maar het is goed dat ik op een lager niveau zelfvertrouwen heb kunnen opdoen", zegt Coppejans die vorig weekend het Futurestoernooi won in Antalya.

"Ik heb 2 goede weken achter de rug in Turkije. Ik hoop dat ik volgend jaar die goede lijn kan doortrekken zodat ik op termijn weer kan deelnemen aan grotere toernooien."

Het is geen gemakkelijk leven in de Futurestoernooien. "Het prijzengeld is een pak lager", zegt Coppejans. "Er zijn geen ballenjongens en ook geen lijnrechters. De trainingsballen zijn ook allemaal gebruikte ballen. Het is “back to the basics” en vooral hard werken."