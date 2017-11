Wickmayer is deze week aan de slag in Thailand. Wickmayer is deze week aan de slag in Thailand.

Yanina Wickmayer (WTA-112) heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van het WTA-toernooi in Hua Hin (in Thailand). Vera Zvonareva (WTA-204) beet in het zand met 7-6 (7/4) en 6-3. De 33-jarige Russin stond in 2010 nog 2e op de WTA-ranglijst. In datzelfde jaar verloor ze de finale op de US Open tegen Kim Clijsters.