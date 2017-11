Goffin bereikt zijn beste plaats op de ATP-wereldranglijst

Goffin is de nieuwe nummer 8 van de wereld. Goffin is de nieuwe nummer 8 van de wereld.

Ondanks zijn uitschakeling in de 1/8e finales van het toernooi in Parijs stijgt David Goffin op de ranking. Onze landgenoot wipt van 10 naar 8. Nooit stond hij (of een andere Belg) hoger.