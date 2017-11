Dewulf: "Goffin heeft dit jaar een ongelofelijke regelmaat getoond"

David Goffin moest in Parijs dan wel het hoofd buigen voor Julien Benneteau, maar omdat ook Lucas Pouille verloor, is onze landgenoot zeker van een ticket voor de Masters in Londen. "Hij verloor ietwat onverwacht, want normaal is Benneteau een speler die hij aankan", zegt Filip Dewulf. "Maar je kan er niet naast kijken dat hij, net als een groot deel van het circuit, vermoeid is."

"Het is het laatste reguliere toernooi van het jaar en de klad is er wat ingekomen. Maar dat neemt niet weg dat hij dit jaar een ongelofelijke regelmaat heeft tentoongespreid, waardoor hij terecht bij de beste 8 spelers van 2017 is terechtgekomen."

"Goffin is de eerste mannelijke Belg die daarin slaagt. Hij heeft wel een beetje geluk gehad dat een paar grote kanonnen als Djokovic, Murray en Wawrinka halfweg het seizoen de stekker uit hun jaar hebben getrokken, waardoor er wat plaatsen vrijkwamen. Maar hij heeft het vorige seizoen als nummer 11 beëindigd en als je dit jaar in de top 10 staat, toont dat aan dat je wereldklasse bent. De Masters zijn een bekroning voor zijn seizoen."