Djokovic tuimelt maandag voor het eerst in tien jaar tijd uit de top tien

Novak Djokovic zal maandag voor het eerst in tien jaar tijd niet in de top tien van de wereldranglijst staan. De 30-jarige Serviër, momenteel 7e, komt dit seizoen niet meer in actie door een elleboogblessure.