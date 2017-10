Derde keer, goeie keer? Hingis kondigt opnieuw haar pensioen aan

Mijn tennisjaren zijn de mooiste in mijn leven geweest. Maar nu is het tijd om ermee op te houden. Ik wil stoppen op een hoogtepunt en zal in Singapore mijn laatste match spelen.

Mijn tennisjaren zijn de mooiste in mijn leven geweest. Maar nu is het tijd om ermee op te houden. Ik wil stoppen op een hoogtepunt en zal in Singapore mijn laatste match spelen.

Net voor de wedstrijd had Hingis wat ander nieuws voor de buitenwereld. De 27-jarige Zwitserse maakte bekend dat ze in Singapore de laatste wedstrijden uit haar profcarrière aan het spelen is.

"Het is moeilijk te geloven dat ik bijna 23 jaar geleden mijn debuut maakte als profspeelster. Mijn tennisjaren zijn de mooiste in mijn leven geweest. Maar nu is het tijd om ermee op te houden. Ik wil stoppen op een hoogtepunt en zal in Singapore mijn laatste match spelen", zei Hingis.

Hingis vergaarde 25 grandslamtitels: 5 in het enkelspel, 13 in het dubbel en 7 in het gemengd dubbel. In het enkelspel stond ze 209 weken lang op de nummer 1-plaats van de WTA-rangschikking.

In oktober 2002 hield Hingis het al eens voor bekeken. Als 22-jarige was ze de blessures beu. Vier jaar later keerde ze op haar stappen terug. Niet voor lang, want in 2007 werd ze voor 2 jaar aan de kant gezet na een positieve cocaïnetest. In 2013 maakte ze een tweede comeback en legde ze zich toe op het dubbelspel.