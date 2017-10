Wawrinka neemt na 4 jaar afscheid van zijn coach Magnus Norman

Magnus Norman, zelf de voormalige nummer 2 van de wereld, was sinds 2013 coach van Stan Wawrinka. Onder leiding van de Zweed won Wawrinka 3 grandslamtoernooien: de Australian Open in 2014, Roland Garros in 2015 en de US Open in 2016.

Nu moet Wawrinka, die is teruggezakt naar de 9e plaats op de wereldranglijst, dus op zoek naar een nieuwe trainer. "Ik heb twee jonge kinderen thuis en nu is de tijd gekomen om meer bij hen te zijn", legt de 41-jarige Norman uit.

"Ik had mij geen betere speler kunnen wensen om mee te werken en dit is dus ook een van de moeilijkste beslissingen die ik al heb moeten nemen."

Wawrinka van zijn kant bedankt zijn coach voor de voorbije jaren. "Ik zal altijd dankbaar zijn voor de tijd en het werk dat hij in mij investeerde om mij sterker te maken en een drievoudig grandslamwinnaar te laten worden. Hij was niet alleen een lid van mijn team maar ook van mijn familie."