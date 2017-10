ATP experimenteert met nieuwe regels: "Maar niets veranderen om te veranderen"

Je weet niet of iets werkt, tot je het probeert. Misschien zijn het slechte ideeën, misschien niet. Dat zullen we zien. Maar dan zijn we klaar over 10 jaar, als we voor die uitdaging staan.

"De Next Gen Finals draaien om 2 dingen: de nieuwe generatie spelers in de schijnwerpers zetten en innovaties uittesten. Je weet niet of iets werkt, tot je het probeert. Misschien zijn het slechte ideeën, misschien niet. Dat zullen we zien. Maar dan zijn we klaar over 10 jaar, als we voor die uitdaging staan."

"We spelen naar 3 gewonnen sets, waarbij je een set wint als je 4 spelletjes op zak steekt. De sets zijn dus korter. Er zijn ook geen "lets" meer, of geen advantage bij deuce. Lijnrechters worden vervangen door elektronische detectoren en het publiek mag rondlopen in de tribune."

"Het is nog niet zeker dat die veranderingen allemaal worden doorgevoerd, maar het is belangrijk dat we het proberen en dat we openstaan voor verandering. Misschien luidt onze conclusie dat het nu goed werkt en dat we niets hoeven te veranderen."