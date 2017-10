ATP-baas Kermode: "Toernooi in Antwerpen kan een groot succes worden"

Tennis zit in het DNA van de Belgen en ik denk dat het toernooi in Antwerpen een groot succes kan worden.

Tennis zit in het DNA van de Belgen en ik denk dat het toernooi in Antwerpen een groot succes kan worden.

"Normaal hebben we 3 jaar nodig om een gevoel te krijgen van hoe succesvol een toernooi zal worden", steekt hij van wal. "Het is fantastisch waar dit toernooi nu al staat in zijn 2e editie. Ik hoop dat het blijft groeien. De eerste 3 jaar zijn moeilijk. Maar tennis zit in het DNA van de Belgen en ik denk dat het een groot succes kan worden."

Kan het toernooi overleven in een klein land zoals België, met de concurrentie uit andere streken? "We krijgen aanbiedingen van overal ter wereld, van regio's met veel meer geld. Het is gemakkelijk om in te gaan op dat geld, maar dat is ook gevaarlijk. Want dan krijg je een kalender met toernooien die geconcentreerd zijn in bepaalde delen van de wereld."

"Maar we zijn een globale sport, een van de weinige. Mensen in heel veel landen spelen tennis en dat willen we zo houden. We willen de hoekstenen van het tennis beschermen. Dat zijn Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast willen we nieuwe markten verkennen."