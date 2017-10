Titelverdediger Gasquet komt niet naar Antwerpen, Tsonga krijgt laatste wildcard

Gasquet (ATP-31) is goed op dreef in Shanghai, waar hij vandaag in de kwartfinales speelt tegen Roger Federer. Monfils (ATP-42) is nog niet helemaal fit. "Ik ben nog in volle opbouw na de blessure die ik in de zomer aan mijn rechterknie opliep."

Tsonga is 32 jaar en nummer 18 van de wereld. Hij heeft 15 ATP-titels op zijn naam staan en stond in 2012 vijfde van de wereld.