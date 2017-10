Kyrgios excuseert zich bij fans: "Ik had maagproblemen"

Nu heeft de Australische woelwater zich verontschuldigd. "Ik wil me excuseren bij de fans", schreef Kyrgios op Twitter. "Ik had de voorbije 24 uur maagproblemen, waardoor ik amper gegeten had."

"In de opwarming kreeg ik dan ook nog eens last van mijn schouder. Na mijn nederlaag in de 1e set was ik niet sterk genoeg om door te spelen. Hopelijk geraak ik opgelapt voor het dubbelspel."