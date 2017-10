Kyrgios laat Chinese tennisfans weer verbouwereerd achter in Shanghai

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht in de eerste ronde-wedstrijd tussen Kyrios en Johnson. Beide spelers hielden gelijke tred, een tiebreak moest uiteindelijk voor de beslissing zorgen. Johnson won die met 7-5 en dat was voor Kyrios het sein om er de brui aan te geven.

Meteen na afloop van de eerste set stapte de Australiër op Johnson af en schudde hem de hand. Kyrgios deed nadien hetzelfde met de scheidsrechter en haastte zich naar de kleedkamers. Van een blessure leek geen spoor bij de Australiër, die afgelopen zondag in Peking nog de finale verloor van Rafael Nadal.

De organisatoren van het ATP-toernooi in Shanghai zullen zich toch eens achter de oren krabben, want ook vorig jaar deed Kyrgios op een kwalijke manier van zich spreken op het Chinese toernooi. In zijn wedstrijd tegen de Duitser Mischa Zverev ging hij helemaal uit de bocht.



Kyrgios sloeg toen onderhands op en vroeg de scheidsrechter om er snel een einde aan te maken. Het kostte hem een boete van 41.500 dollar en twee maanden schorsing. In 2015 liet hij op Wimbledon ook al eens ostentatief een wedstrijd schieten tegen Richard Gasquet.



Datzelfde jaar zonk hij een paar maanden later nog wat lager op het ATP-toernooi van Montréal. In zijn wedstrijd tegen Stan Wawrinka riep hij de Zwitser toe dat Thanasis Kokkinakis geslapen had met de vriendin van Wawrinka. Ook toen kreeg hij een fikse boete.