Goffin staat weer op de 10e plaats van de wereld

David Goffin won in 2 weken in Shenzhen en Tokio. David Goffin won in 2 weken in Shenzhen en Tokio.

David Goffin is met zijn 2e toernooizege in evenveel weken opnieuw de top 10 ingedoken. Hij staat 10e (+1), net als 1 week in februari en 4 weken in april en mei. Nooit stond onze landgenoot, die de beste was in Shenzhen en Tokio de voorbije weken, hoger.