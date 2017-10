Simona Halep maakt droom waar: prijkt bovenaan WTA-ranking

Simona Halep lost Garbine Muguruza af. Simona Halep lost Garbine Muguruza af.

De WTA-ranking heeft voor de 5e keer dit jaar een nieuwe koningin: de Roemeense Simona Halep had aan haar finaleticket in Peking genoeg om de Spaanse Garbine Muguruza af te lossen. Na Angelique Kerber, Serena Williams, Karolina Pliskova en Muguruza is Halep de vijfde naam op één in 2017.