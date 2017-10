Maes over Goffin: "Masters-ticket zou bekroning zijn voor regelmaat"

"De resultaten zijn schitterend, maar hij heeft ook altijd gewonnen van tegenstrevers met een lagere ranking. Als je het heel nuchter bekijkt, moet je zeggen dat dit wedstrijden zijn die David Goffin moest winnen", zegt Carl Maes aan Sporza.

"Hij was in beide toernooien reekshoofd en dan zijn het vanzelfsprekende uitslagen. Maar in het mannentennis kun je snel wedstrijden verliezen en dan kan je vertrouwen wegzakken."

"Dat vertrouwen heeft hij kunnen opkrikken na die Daviscup-ontmoeting tegen Australië. Dat zie je wel vaker: als in de landencompetitie goed gepresteerd wordt, dan is dat dikwijls het moment om de wagen op gang te trekken. En als Goffin enkele matchen op een rij wint, dan geraakt hij echt in de winning mood."