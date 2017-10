Mertens en Goffin debuteren voor België in Hopman Cup

België zit in een groep met Duitsland (Zverev/Kerber), Australië (Kokkinakis/Gavrilova) en Canada (Pospisil/Bouchard). In de andere groep zitten Japan (Sugita/Osaka), Rusland (Chatsjanov/Koeznetsova), Zwitserland (Federer/Bencic) en de VS (Sock/Vandeweghe).

Vorig jaar klopte Frankrijk de VS in de finale. Roger Federer maakte er toen zijn rentree na een jaar vol blessureleed en legde er de kiem voor een geslaagd seizoen: herboren won hij de Australian Open en Wimbledon. Hij is ook weer nummer 2 van de wereld.