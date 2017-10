Laura Robson was gisterenavond aanwezig op het concert in Las Vegas, waar tientallen slachtoffers vielen nadat een schutter vanuit een hotelkamer het vuur had geopend op de bezoekers van het concert.

"Ik ben oké", liet de Britse tennisster op Twitter weten. "Het leek op vuurwerk, maar toen begon iedereen te lopen. Het was beangstigend."

"Mijn vriend zat ook in de menigte en heeft gewonde mensen geholpen. We zijn allemaal in shock."