Elise Mertens pakt de dubbeltitel in Guangzhou

Voor Elise Mertens (WTA-40) is de dubbeltitel in Guangzhou een revanche voor haar nederlaag in de openingsronde van het enkelspel.

Het is voor Mertens haar tweede WTA-titel in het dubbel. Eerder won ze in januari 2016, aan de zijde van An-Sophie Mestach, het WTA-toernooi in Auckland. In Istanbul en Boekarest was ze dit jaar telkens verliezend finalist.